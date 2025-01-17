Звезда Твин Пикса поблагодарил умершего Дэвида Линча за популярность

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Звезда "Твин Пикса" Кайл Маклахлен поделился архивными снимками с режиссёром Дэвидом Линчем.

Фото: https://t.me/s/starhitru by Телеграм-канал Стархит is licensed under public doman Актёр Кайл Маклахлен и режиссёр Дэвид Линч

Актёр, исполнивший одну из главных ролей в сериале "Твин Пикс" Кайл Маклахлен разместил в социальных сетях фотографии из прошлого, на которых он запечатлён с режиссёром Дэвидом Линчем.

Он признал, что именно Линч, который скончался 15 января 2025 года, "вытащил" его из безвестности.

"Он явно разглядел во мне что-то, чего я сам не замечал. Я обязан всей своей карьерой, а по сути, и своей жизнью, его видению", — объяснил Маклахлен.

Артист отметил, что будет скучать по человеку, которому всем обязан в своей жизни.

Уточнения

Дэ́вид Кит Линч (англ. David Keith Lynch; 20 января 1946[…], Мизула, Монтана — 15 января 2025) — американский кинорежиссёр, сценарист, художник, актëр. Лауреат премии «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе (2019).



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