Ольга Бузова готова предоставлять услуги подписчикам за 300 рублей

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ольга Бузова придумала бизнес-схему, которая обойдётся её подписчикам всего в 300 рублей.

Фото: https://vk.com/buzovaofficial by ВК-аккаунт Ольги Бузовой is licensed under public doman Певица Ольга Бузова

Игривая Ольга Бузова записала видео в социальных сетях под песню Ирины Аллегровой "Шальная императрица".

Ольга Бузова предложила поклонникам необычную услугу.

"За 300 рублей напишу твоему бывшему под фото с новой девушкой: "Предыдущая была лучше", — гласит подпись к кадрам.

Поклонники Бузовой оценили такой способ заработка и выразили готовность написать в соцсетях Давида Манукяна и Дмитрия Тарасова о том, что именно Ольга Бузова была лучшая из их девушек. Они отметили, что ждут только сигнала от звезды "Дома-2".

Ранее мама Ольги Бузовой высказалась о новом женихе дочери.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.



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