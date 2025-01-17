Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ошибки в расстановке мебели: как сделать квартиру по-настоящему уютной
Развал-схождение: что это и зачем нужно
Скоро все избавятся от микроволновой печи: это универсальное устройство упростит вашу жизнь
Как вырастить перец размером с кулак: соседи будут завидовать
Сколько можно прожить без сна и чем это опасно для здоровья
5 правил выбора идеальной будки для вашего питомца: комфорт и безопасность
Казахстан ввёл систему Стоп-кредит
Ученые доказали: машина времени — не фантастика, а реальность будущего
Чистка организма: модный тренд или опасный миф

Жена празднующего юбилей Игоря Николаева рассказала, за что любит мужа

0:55
Шоу-бизнес

Супруга певца и композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова перечислила достоинства своего знаменитого мужа.

Певец Игорь Николаев
Фото: https://www.instagram.com/uliaveronika by Инстаграм Юлии Проскуряковой is licensed under public doman
Певец Игорь Николаев

Игорю Николаеву исполнилось 65 лет. В день юбилея к маэстро трогательно обратилась его супруга, певица Юлия Проскурякова.

"Гениальный, ранимый, родной, настоящий. Добрый, ответственный, мужественный, мудрый", — перечислила достоинства, за которые любит супруга Юлия.

Она пожелала мужу здоровья, отметив, что всё остальное у него есть — семья, музыка, друзья, поклонники.

Проскурякова отметила, что Николаева ждут в каждом уголке планеты. Она призвала его продолжать дарить тепло тем, кто его любит.

Ранее девятилетняя дочь Игоря Николаева Вероника в карикатуре на отца рассказала о требованиях родителя.

Уточнения

И́горь Ю́рьевич Никола́ев (род. 17 января 1960, Холмск, Сахалинская область) — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, клавишник, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы
Наука и техника
Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы Аудио 
В России стартовали продажи беспохмельной водки
Экономика и бизнес
В России стартовали продажи беспохмельной водки Аудио 
В чём нужно замочить лук перед посадкой? Урожай будет большим и без стрелок
Садоводство, цветоводство
В чём нужно замочить лук перед посадкой? Урожай будет большим и без стрелок Аудио 
Популярное
Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки

В Амазонке обнаружен новый вид гигантской анаконды. Шокирующее открытие.

Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки
Какой водой нельзя заваривать кофе: ошибки, которые портят вкус
Какой водой нельзя заваривать кофе: ошибки, которые портят вкус
Зачем сыпать соль в унитаз? Этот лайфхак вам очень поможет
Эти сорта томатов обеспечат урожай даже при минимальном уходе
Демографическая проблема в РФ будет решена только адресной работой Любовь Степушова Сводка с фронта: Путин ожидает на параде Победы таинственного "большого гостя" из США, Франция тайно провела учения Дмитрий Плотников Во Вьетнаме обнаружен морской деликатес с головой Дарта Вейдера из Звёздных войн Игорь Буккер
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Владимир Пресняков показал фото с отдыха с женой и детьми
Именно такая температура должна быть в вашем доме зимой
Именно такая температура должна быть в вашем доме зимой
Последние материалы
Развал-схождение: что это и зачем нужно
Скоро все избавятся от микроволновой печи: это универсальное устройство упростит вашу жизнь
Как вырастить перец размером с кулак: соседи будут завидовать
Сколько можно прожить без сна и чем это опасно для здоровья
5 правил выбора идеальной будки для вашего питомца: комфорт и безопасность
Казахстан ввёл систему Стоп-кредит
Ученые доказали: машина времени — не фантастика, а реальность будущего
Чистка организма: модный тренд или опасный миф
Ольга Бузова готова предоставлять услуги подписчикам за 300 рублей
Как часто нужно тренироваться, чтобы мышцы росли максимально быстро
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.