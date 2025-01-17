Жена празднующего юбилей Игоря Николаева рассказала, за что любит мужа

Супруга певца и композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова перечислила достоинства своего знаменитого мужа.
Игорю Николаеву исполнилось 65 лет. В день юбилея к маэстро трогательно обратилась его супруга, певица Юлия Проскурякова.
"Гениальный, ранимый, родной, настоящий. Добрый, ответственный, мужественный, мудрый", — перечислила достоинства, за которые любит супруга Юлия.
Она пожелала мужу здоровья, отметив, что всё остальное у него есть — семья, музыка, друзья, поклонники.
Проскурякова отметила, что Николаева ждут в каждом уголке планеты. Она призвала его продолжать дарить тепло тем, кто его любит.
Ранее девятилетняя дочь Игоря Николаева Вероника в карикатуре на отца рассказала о требованиях родителя.
И́горь Ю́рьевич Никола́ев (род. 17 января 1960, Холмск, Сахалинская область) — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, клавишник, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).
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