Джастин Бибер с семьёй зажёг на зимних каникулах в заснеженном Аспене

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Недавно Джастин Бибер поделился серией тёплых и уютных фотографий, которые он сделал во время своего отпуска с женой Хейли в заснеженном Аспене.

Фото: Канал t.me/darkvoicemag by Скриншот канала t.me/darkvoicemag, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Джастин Бибер

На первой фотографии в карусели можно увидеть тёмный силуэт певца на фоне покрытых снегом Колорадских гор. На второй — за его спиной виднеются укутанные в снежное убранство деревья.

Также фанаты смогли увидеть и его жену Хейли на снимке, где сквозь красивые стеклянные двери комнаты открывается вид на утопающий в снегу Аспен.

На всех снимках пара выглядит довольной зимними приключениями на популярном у звёзд горном курорте. А Джастин вволю дурачится и карабкается, куда только может: и на перила моста, и на крышу автомобиля, и даже лезет в студёную воду.

На одной из фотографии Джастин запечатлён с любовью приникшим лицом к сыну Джеку Блюзу.

В целом Джастин Бибер на отдыхе в Аспене напоминает отвязного парня на зимних каникулах. Если бы не милая макушка его сынишки Джека на одном из снимков, можно было бы забыть, что он молодой отец.

Уточнения

Джа́стин Дрю Би́бер (род. 1 марта 1994, Лондон, Онтарио, Канада) — канадский поп-R&B-певец, автор песен, музыкант, актёр.





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