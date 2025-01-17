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Айза высмеяла Ивлееву за внезапную любовь к деревням: всё избушки да купола

1:25
Шоу-бизнес

Айза, которая следит за жизнью своих коллег-блогеров, не смогла пройти мимо нового поста Ивлеевой. На снимке 33-летняя блогерша позирует в деревянной избе, попивая чай из самовара.

Настя Ивлеева
Фото: Канал t.me/aizalovesyou by Скриншот канала t.me/aizalovesyou, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Настя Ивлеева

"А эта-то опять по деревням", — подписала она снимок.

40-летняя Айза не смогла удержаться от критики в адрес Ивлеевой, которая внезапно увлеклась книгами, внутренним туризмом и постоянно публикует лубочные картинки из деревень.

"Я сильно сочувствую Насте, но все эти избушки да купола — прямо через край.

По мнению Айзы, Ивлеева пробует реабилитироваться через показной патриотизм. Вся эта страсть к родным просторам кажется попыткой избавиться от чувства вины, потому что невозможно так сразу по мановению волшебной палочки из роскоши окунуться в простую деревенскую жизнь и тем более полюбить её. Айза не верит, что это искренне, хотя и принесла на всякий случай извинения, если вдруг ошиблась с выводами.

Впрочем, бывшая жена Гуфа не одинока в своём мнении. Многие считают брак Ивлеевой с наследником дворянской династии фиктивным. Ему он выгоден, как способ обрести большую публичность, а ей поможет восстановить репутацию и вернуть популярность и любовь зрителей. Хотя все старания Ивлеевой порой выглядят как стёб.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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