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Стало известно, сколько Олег Газманов зарабатывает на одном концерте

0:42
Шоу-бизнес

Продюсер Сергей Дворцов рассказал в беседе с порталом "Страсти", что Олег Газманов — один из самых востребованных и любимых певцов в России. Исполнитель по-прежнему ведёт бурную творческую деятельность, он нарасхват во всех городах и на всех концертах.

Фестиваль
Фото: commons.wikimedia.org by Ашшер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фестиваль

Дворцов раскрыл гонорар Газманова за один концерт. Исполнитель хитов "Мои ясные дни", "Есаул" и "Морячка" получает за выступление от 3 до 5 миллионов рублей.

"Олег — это любимец народа, патриот нашей страны. Он очень востребованный артист на государственных патриотических проектах, городских праздниках", — заявил продюсер.

Уточнения

Оле́г Миха́йлович Газма́нов (род. 22 июля 1951, Гу́сев, Калининградская область) — советский и российский певец, композитор, поэт, актёр, продюсер; народный артист Российской Федерации (2001). Семикратный лауреат Национальной российской премии «Овация».

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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