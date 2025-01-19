Стало известно, сколько Олег Газманов зарабатывает на одном концерте

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Продюсер Сергей Дворцов рассказал в беседе с порталом "Страсти", что Олег Газманов — один из самых востребованных и любимых певцов в России. Исполнитель по-прежнему ведёт бурную творческую деятельность, он нарасхват во всех городах и на всех концертах.

Фото: commons.wikimedia.org by Ашшер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Фестиваль

Дворцов раскрыл гонорар Газманова за один концерт. Исполнитель хитов "Мои ясные дни", "Есаул" и "Морячка" получает за выступление от 3 до 5 миллионов рублей.

"Олег — это любимец народа, патриот нашей страны. Он очень востребованный артист на государственных патриотических проектах, городских праздниках", — заявил продюсер.

Уточнения

Оле́г Миха́йлович Газма́нов (род. 22 июля 1951, Гу́сев, Калининградская область) — советский и российский певец, композитор, поэт, актёр, продюсер; народный артист Российской Федерации (2001). Семикратный лауреат Национальной российской премии «Овация».



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