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Тимоти Шаламе оштрафовали за то, что он приехал на премьеру фильма на велосипеде

Шоу-бизнес

Тимоти Шаламе приехал на велосипеде на премьеру фильма "Боб Дилан: Никому не известный", в котором он сыграл главную роль, но с ним произошёл неприятный инцидент. Актёр эффектно проехался на велосипеде по "красной" дорожке и был за это оштрафован.

Кинотеатр
Фото: commons.wikimedia.org by Бэзил Джраде, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кинотеатр

Во французском ток-шоу Quotidien Шаламе посетовал на то, что ему пришлось заплатить 79 долларов. Актёр считает такой штраф несправедливым, особенно если учесть, что он создал хорошую рекламу компании, сдающей а аренду велосипеды.

Ксения Собчак с юмором отреагировала на происшествие с голливудским актёром и сравнила его с курьером.

"Ты: в ожидании своей доставки. Твой курьер: не посетить ли мне красную дорожку", — написала журналистка в личном блоге.

Уточнения

Ти́моти Хэл Шаламе (англ. Timothée Hal Chalamet [ˈtɪməθi ˈʃæləmeɪ], род. 27 декабря 1995 года, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — франко-американский актёр и кинопродюсер. Обладатель многочисленных наград. Имеет одну номинацию на «Оскар», три на «Золотой глобус» и три на BAFTA.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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