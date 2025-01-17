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Евгений Петросян рассказал, что чудом спасся от авиакастрофы

0:45
Шоу-бизнес

Юморист Евгений Петросян поведал, как случай спас его от гибели на самолёте.

Юморист Евгений Петросян
Фото: https://vk.com/e_petrosyan by ВК-аккаунт Евгения Петросяна is licensed under public doman
Юморист Евгений Петросян

Евгений Петросян вспомнил, что хотел лететь тем же рейсом, что и его коллега Виктор Чистяков, однако что-то подсказало ему отказаться от полёта.

Ранее сообщалось, что четырёхлетний сын Петросяна Ваган завоевал медаль в спортивной дисциплине.

Как сообщает "Вечерняя Москва", Чистяков погиб в результате крушения самолёта вместе со своим музыкальным коллективом в 1972 году. 

"Я по какой-то причине за несколько дней отказался. Должны были лететь на "левый" концерт", — поделился своей историей Евгений Ваганович в программе "Привет, Андрей!"

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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