Евгений Петросян рассказал, что чудом спасся от авиакастрофы

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юморист Евгений Петросян поведал, как случай спас его от гибели на самолёте.

Фото: https://vk.com/e_petrosyan by ВК-аккаунт Евгения Петросяна is licensed under public doman Юморист Евгений Петросян

Евгений Петросян вспомнил, что хотел лететь тем же рейсом, что и его коллега Виктор Чистяков, однако что-то подсказало ему отказаться от полёта.

Ранее сообщалось, что четырёхлетний сын Петросяна Ваган завоевал медаль в спортивной дисциплине.

Как сообщает "Вечерняя Москва", Чистяков погиб в результате крушения самолёта вместе со своим музыкальным коллективом в 1972 году.

"Я по какой-то причине за несколько дней отказался. Должны были лететь на "левый" концерт", — поделился своей историей Евгений Ваганович в программе "Привет, Андрей!"

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).



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