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Актёр Виктор Логинов вспомнил, как поссорился с Лаймой Вайкуле на украинском телешоу

0:55
Шоу-бизнес

Виктор Логинов, знаменитый по сериалу "Счастливы вместе", вспомнил в беседе с aif.ru о своей встрече с Лаймой Вайкуле. У актёра сложилось не лучшее впечатление о певице из-за их конфликта на украинском телешоу.

Лайма Вайкуле
Фото: commons.wikimedia.org by Окрас, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лайма Вайкуле

Логинов не стал говорить, как называлось это шоу. Он только уточнил, что это произошло до начала СВО, поэтому ссора не имела отношения к политическим разногласиям и касалась исключительно разных взглядов на творчество.

"Вайкуле сидела в жюри, я работал на сцене. Так слово за слово и началась перебранка. У неё была одна точка зрения, у меня была другая точка зрения, мы не сошлись", — сказал актёр.

По мнению Логинова, Вайкуле в тот период начала страдать звёздной болезнью. Также он с иронией вспомнил её высказывание о том, что она кормила весь Советский Союз.

Уточнения

Ла́йма Станиславовна Ва́йкуле (латыш. Laima Vaikule; род. 31 марта 1954, Цесис, Латвийская ССР, СССР) — советская и латвийская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Литовской ССР (1990), народная артистка Латвийской Республики (1995).

Ви́ктор Алекса́ндрович Ло́гинов (род. 13 февраля 1975, Кемерово, Кемеровская область, РСФСР, СССР) — российский актёр, телеведущий, диджей. Известен по роли Гены Букина в телесериале «Счастливы вместе».

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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