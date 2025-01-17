Почему рэпера P.Diddy считают причастным к пожарам в Калифорнии

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В США распространяется конспирологическая версия о том, что пожары в Калифорнии — это попытка западных звёзд скрыть улики по делу рэпера P. Diddy.

Фото: commons.wikimedia.org by Fir0002, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Огонь

Большая часть сгоревших в пожаре домов принадлежат звёздам Голливуда, которые были гостями скандальных "белых вечеринок" P. Diddy.

Пострадали в огне особняки о Jay-Z, Бейонсе, Дженнифер Лопес и Леонардо Ди Каприо.

Как сообщает "Вечерняя Москва", экс-чиновница правительства США Кэтрин Остин Фиттс предположила, что виновником масштабного пожара в Калифорнии мог стать рэпер P. Diddy, который находится под стражей по обвинения в торговле людьми и изнасилованиях.

В огне, по мнению чиновницы, сгорели улики, которые могли бы пролить свет на преступления звёзд Голливуда.

"Я ищу закономерности. Сколько пострадавших домовладельцев посещали вечеринки P. Diddy? Трудно представить, что изначально пожары не были вызваны специально", — выразила свое мнение Кэтрин Остин Фиттс.

Уточнения

Калифо́рния — штат США, расположенный на западном побережье страны, на берегу Тихого океана. Граничит с американскими штатами Орегон (на севере), Невада (на востоке) и Аризона (на юго-востоке).



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