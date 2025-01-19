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Рене Зеллвегер рассказала о своих занятиях во время творческой паузы

1:17
Шоу-бизнес

После съёмок в фильме "Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки" Рене Зеллвегер взяла творческую паузу. Она рассказала в интервью Хью Гранту, почему ей это понадобилась и чем она занималась, отдыхая от кино.

Две собаки
Фото: commons.wikimedia.org by Дакроккобо, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Две собаки

Рене Зеллвегер призналась, что в какой-то момент у неё наступил творческий кризис: она не могла слышать даже собственный голос.

"Меня тошнило от звука собственного голоса. Когда работала, думала: "О, чёрт возьми, ну послушай себя. Тебе снова грустно, Рене? О, это твой безумный голос?" Я отрыгивала свои эмоциональные переживания", — поделилась Зеллвегер.

Временно уйдя из кино, актриса не скучала. Она изучала международное право, сочиняла музыку и помогала животным. По словам актрисы, эти месяцы не прошли для неё даром. К ней вернулось душевное равновесие, и она вновь почувствовала себя спокойно.

"Я построила дом, спасла пару пожилых собак, создала партнёрство, превратившееся в продюсерскую компанию, защищала больного друга и собирала средства вместе с ним, а также провела много времени с семьёй и крестниками, разъезжая по стране с собаками. Я выздоровела", — сказала Зеллвегер.

Уточнения

Рене́ Кэ́тлин Зеллве́гер (англ. Renée Kathleen Zellweger; род. 25 апреля 1969, Кэти, Техас, США) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинопродюсер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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