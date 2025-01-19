Рене Зеллвегер рассказала о своих занятиях во время творческой паузы

После съёмок в фильме "Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки" Рене Зеллвегер взяла творческую паузу. Она рассказала в интервью Хью Гранту, почему ей это понадобилась и чем она занималась, отдыхая от кино.
Рене Зеллвегер призналась, что в какой-то момент у неё наступил творческий кризис: она не могла слышать даже собственный голос.
"Меня тошнило от звука собственного голоса. Когда работала, думала: "О, чёрт возьми, ну послушай себя. Тебе снова грустно, Рене? О, это твой безумный голос?" Я отрыгивала свои эмоциональные переживания", — поделилась Зеллвегер.
Временно уйдя из кино, актриса не скучала. Она изучала международное право, сочиняла музыку и помогала животным. По словам актрисы, эти месяцы не прошли для неё даром. К ней вернулось душевное равновесие, и она вновь почувствовала себя спокойно.
"Я построила дом, спасла пару пожилых собак, создала партнёрство, превратившееся в продюсерскую компанию, защищала больного друга и собирала средства вместе с ним, а также провела много времени с семьёй и крестниками, разъезжая по стране с собаками. Я выздоровела", — сказала Зеллвегер.
Рене́ Кэ́тлин Зеллве́гер (англ. Renée Kathleen Zellweger; род. 25 апреля 1969, Кэти, Техас, США) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинопродюсер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Внешний порядок может скрывать мелкие недочеты. Рассказываем, какие детали интерьера выдают неряшливость хозяев и как их исправить.