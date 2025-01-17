Когда ждать выхода четвёртого фильма Соник в кино

Подготовка к съемкам фильма "Соник в кино" может начаться в феврале. Тем временем третий фильм саги продолжает пользоваться успехом.
Компания Paramount начала подготовку к фильму "Соник 4: Фильм", съемки которого запланированы на февраль, согласно сайту Production List.
Ожидается, что Джефф Фаулер, режиссёр трёх предыдущих фильмов и пилотного эпизода "Наклза", возьмёт на себя обязанности создателя нового фильма.
Объявление было сделано после выхода фильма "Соник в кино 3", кассовые сборы которого в прокате уже превысили 190 миллионов долларов.
Всего за 19 дней фильм превзошёл показатели своего предшественника, закрепив за собой статус одного из самых успешных фильмов во франшизе о Сонике.
Ранее актёр Джим Керри объяснил, почему решил сыграть в 3-м фильме "Соник".
Соник — синий антропоморфный ёж, созданный художником Наото Осимой, программистом Юдзи Накой и дизайнером Хирокадзу Ясухарой.
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Исследование, проведенное европейскими учеными, обнаружило, что после инцидента в атмосферу было выброшено 465 тысяч тонн метана.