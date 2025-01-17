Когда ждать выхода четвёртого фильма Соник в кино

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Подготовка к съемкам фильма "Соник в кино" может начаться в феврале. Тем временем третий фильм саги продолжает пользоваться успехом.

Фото: commons.wikimedia.org by Kotivalo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ экран в кинотеатре

Компания Paramount начала подготовку к фильму "Соник 4: Фильм", съемки которого запланированы на февраль, согласно сайту Production List.

Ожидается, что Джефф Фаулер, режиссёр трёх предыдущих фильмов и пилотного эпизода "Наклза", возьмёт на себя обязанности создателя нового фильма.

Объявление было сделано после выхода фильма "Соник в кино 3", кассовые сборы которого в прокате уже превысили 190 миллионов долларов.

Всего за 19 дней фильм превзошёл показатели своего предшественника, закрепив за собой статус одного из самых успешных фильмов во франшизе о Сонике.

Ранее актёр Джим Керри объяснил, почему решил сыграть в 3-м фильме "Соник".

Уточнения

Соник — синий антропоморфный ёж, созданный художником Наото Осимой, программистом Юдзи Накой и дизайнером Хирокадзу Ясухарой.



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