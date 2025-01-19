Прохор Шаляпин показал необычного обитателя острова Моа

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин познакомил поклонников с экзотической живностью Сейшельских островов.

Фото: https://www.instagram.com/shalyapin_official by Инстаграм Прохора Шаляпина is licensed under public doman Певец Прохор Шаляпин

Прохор Шаляпин опубликовал в "Инстаграме" видео с необычным обителем острова Моа, куда Шаляпин прибыл отдыхать.

Шаляпин отнёс животное, похожее на летучую мышь почему-то к птицам и попугаям. Он показал, как зверёк забавно ест банан. Певец предположил, что "птица" может откусить и палец.

"С летучей птице-собакой", — написал Прохор под кадрами.

Ранее Прохор Шаляпин заявил, что готов завести детей в 70 лет, как Евгений Петросян.

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Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6».



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