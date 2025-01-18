Ксения Собчак объяснила, пользу какого русского продукта открыли для себя жители США.
Ксения Собчак сообщила, что модный американский журнал Vogue пропагандирует потребление молочно-кислого продукта, который хорошо знаком издревле русским людям.
"Vogue открыли для себя полезные свойства кефира. Говорят, что это — новый суперфуд", — написала Ксения в своём Telegram-канале.
Журналистка предположила, что такими темпами американцы смогут открыть для себя и квас.
Ранее Ксения Собчак высказалась о новой престижной номинации BAFTA российского актёра Юрия Борисова.
Кефи́р — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков».
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.