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Собчак рассказала, какой полезный русский продукт полюбился жителям США

0:41
Шоу-бизнес

Ксения Собчак объяснила, пользу какого русского продукта открыли для себя жители США.

Супермаркет
Фото: commons.wikimedia.org by Daylen, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Супермаркет

Ксения Собчак сообщила, что модный американский журнал Vogue пропагандирует потребление молочно-кислого продукта, который хорошо знаком издревле русским людям.

"Vogue открыли для себя полезные свойства кефира. Говорят, что это — новый суперфуд", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Журналистка предположила, что такими темпами американцы смогут открыть для себя и квас. 

Ранее Ксения Собчак высказалась о новой престижной номинации BAFTA российского актёра Юрия Борисова.

Уточнения

Кефи́р — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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