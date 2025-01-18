Собчак рассказала, какой полезный русский продукт полюбился жителям США

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак объяснила, пользу какого русского продукта открыли для себя жители США.

Фото: commons.wikimedia.org by Daylen, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Супермаркет

Ксения Собчак сообщила, что модный американский журнал Vogue пропагандирует потребление молочно-кислого продукта, который хорошо знаком издревле русским людям.

"Vogue открыли для себя полезные свойства кефира. Говорят, что это — новый суперфуд", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Журналистка предположила, что такими темпами американцы смогут открыть для себя и квас.

Ранее Ксения Собчак высказалась о новой престижной номинации BAFTA российского актёра Юрия Борисова.

Уточнения

Кефи́р — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков».



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