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Запрет Волочковой загорать топлес на Мальдивах привёл к неожиданным результатам

0:49
Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова изменила ландшафт местности острова на Мальдивах.

Балерина Анастасия Волочкова
Фото: https://vk.com/volochkova_a by ВК-аккаунт Анастасии Волочковой is licensed under public doman
Балерина Анастасия Волочкова

Подруга Волочковой, русская Барби Татьяна Тузова рассказала, что ей и балерине сделали замечание на Мальдивах, запретив им загорать топлес.

После этого Татьяна показала зелёные насаждения на острове, которые появились там за считанные дни. Так работники туристической сферы постарались устроить комфортную жизнь для звезды балета.

Предполагается, что под кустами Волочкова сможет загорать, скрытая от посторонних взглядов. Таким способом попытались угодить постоянной посетительнице райского острова.

Ранее Анастасия Волочкова разгневалась на хейтеров и заявила, что больше не будет устраивать благотворительные концерты.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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