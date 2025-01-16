Татьяна Буланова рассказала о планах родить ребёнка

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Вышедшая замуж за молодого мужчину Татьяна Буланова мечтает подарить супругу ребёнка.

Фото: https://vk.com/bulanovacom by Инстаграм Татьяны Булановой is licensed under public doman Певица Татьяна Буланова

Разница в возрасте у Татьяны Булановой и её мужа Валерия составляет 19 лет. Когда они познакомились певице было 50 лет, а её будущему супругу 31 год. До этого Валера встречался с 54-летнией женщиной.

Буланова призналась, что чувствует поддержку надёжного мужа, поэтому готова подарить ему детей.

"Давно заморозила яйцеклетки и готова родить ребёнка. Возраст не смущает: "Зато у ребёнка будет молодой папа", — цитирует слова звезды Telegram-канал "Светский хроник".

Останавливает артистку, по её собственному признанию, только то, что муж ещё не созрел до отцовства.

Ранее Татьяна Буланова рассказала о решившем стать рэпером 17-летнем сыне Никите.

Уточнения

Татья́на Ива́новна Була́нова (в третьем браке Руднева; род. 6 марта 1969, Ленинград, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса. Заслуженная артистка Российской Федерации (2004).



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