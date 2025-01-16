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Сергей Лазарев остался в восторге от водопадов Игуасу в Бразилии

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Шоу-бизнес

Певец Сергей Лазарев поделился своими впечатлениями от посещения бразильских водопадов.

Певец Сергей Лазарев
Фото: https://www.instagram.com/lazarevsergey by Инстаграм Сергея Лазарева is licensed under public doman
Певец Сергей Лазарев

Сергей Лазарев опубликовал в "Инстаграме"* серию живописных снимков. На фото артист показывает красивейшие водопады Бразилии Игуасу.

"Водопады Игуасу со стороны Бразилии. Я давно не испытывал такого восторга от увиденного. Такая мощь и сила", — написал артист под сказочно-красивыми кадрами.

Артист показал, что к водопадам ведут разветвлённые мосты таким образом, что можно оказаться в центре бурлящего падения воды.

Ранее Сергей Лазарев рассказал, чем закончилась его вылазка в суровые трущобы Бразилии.

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Уточнения

Фос-ду-Игуасу́ (порт. Foz do Iguaçu — «устье Игуасу») — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана. Составная часть мезорегиона Запад штата Парана. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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