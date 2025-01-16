Сергей Лазарев остался в восторге от водопадов Игуасу в Бразилии

Певец Сергей Лазарев поделился своими впечатлениями от посещения бразильских водопадов.
Сергей Лазарев опубликовал в "Инстаграме"* серию живописных снимков. На фото артист показывает красивейшие водопады Бразилии Игуасу.
"Водопады Игуасу со стороны Бразилии. Я давно не испытывал такого восторга от увиденного. Такая мощь и сила", — написал артист под сказочно-красивыми кадрами.
Артист показал, что к водопадам ведут разветвлённые мосты таким образом, что можно оказаться в центре бурлящего падения воды.
Ранее Сергей Лазарев рассказал, чем закончилась его вылазка в суровые трущобы Бразилии.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Фос-ду-Игуасу́ (порт. Foz do Iguaçu — «устье Игуасу») — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана. Составная часть мезорегиона Запад штата Парана.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Исследование, проведенное европейскими учеными, обнаружило, что после инцидента в атмосферу было выброшено 465 тысяч тонн метана.