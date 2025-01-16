Рэпер Тимати устроил себе бомж-пати на парижской помойке с поеданием лапши быстрого приготовления "Доширак".
Мама рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала в "Инстаграме"* фото, на котором запечатлела своего сына, жадно поедающего "бомжацкий суп" на фоне живописной парижской помойки.
"Красивая жизнь закончилась. съезжаем из отеля и переходим на "Доширак", — написала Симона под фотографиями.
Интернет-пользователи отметили, что рэпер отлично вписался в образ европейского бездомного.
"В Париже даже свалка выглядит интеллигентно";
"Дошик нынче как пачка макарон, богато живёте";
"Колоритно", — писали фолловеры под постом Юнусовой.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов, тат. Тимур Илдар Улы Юнысов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.
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Исследование, проведенное европейскими учеными, обнаружило, что после инцидента в атмосферу было выброшено 465 тысяч тонн метана.