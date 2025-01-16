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Рэпер Тимати показал, как поедает Доширак на свалке в Париже

0:52
Шоу-бизнес

Рэпер Тимати устроил себе бомж-пати на парижской помойке с поеданием лапши быстрого приготовления "Доширак".

Рэпер Тимати
Фото: https://www.instagram.com/simona280 by Инстаграм Симоны Юнусовой is licensed under public doman
Рэпер Тимати

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала в "Инстаграме"* фото, на котором запечатлела своего сына, жадно поедающего "бомжацкий суп" на фоне живописной парижской помойки.

"Красивая жизнь закончилась. съезжаем из отеля и переходим на "Доширак", — написала Симона под фотографиями.

Интернет-пользователи отметили, что рэпер отлично вписался в образ европейского бездомного.

"В Париже даже свалка выглядит интеллигентно";

"Дошик нынче как пачка макарон, богато живёте";

"Колоритно", — писали фолловеры под постом Юнусовой.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов, тат. Тимур Илдар Улы Юнысов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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