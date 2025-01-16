Актёр Тимоти Шаламе въехал на красную ковровую дорожку на велосипеде

Актёр Тимоти Шаламе эффектно появился на премьере фильма "Совершенный незнакомец" на двухколёсном транспорте.
Тимоти Шаламе пренебрёг устоявшимися традициями и появился на красной дорожке на велосипеде. Сам проход по красной дорожке он осуществил общепринятым образом — пешком.
Поклонники артиста предположили, что Тимоти Шаламе недолго крутил педали. Есть предположение, что он просто проехал несколько метров из-за угла, а не двигался на велосипеде через весь Лондон.
Экологический способ передвигаться по лондонским улицам фанаты артиста приветствуют и отмечают, что Шаламе подаёт хороший пример публике.
Таким образом актёр показал свой демократический настрой и то, что он остался простым парнем, несмотря на свой звёздный статус.
Ранее сообщалось, что Тимоти Шаламе сыграл Боба Дилана в новом фильме.
Ти́моти Хэл Шаламе (род. 27 декабря 1995 года, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — франко-американский актёр и кинопродюсер.
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