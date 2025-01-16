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Актёр Тимоти Шаламе въехал на красную ковровую дорожку на велосипеде

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Шоу-бизнес

Актёр Тимоти Шаламе эффектно появился на премьере фильма "Совершенный незнакомец" на двухколёсном транспорте.

Актёр Тимоти Шаламе
Фото: https://www.instagram.com/tchalamet271 by Инстаграм Тимоти Шаламе is licensed under public doman
Актёр Тимоти Шаламе

Тимоти Шаламе пренебрёг устоявшимися традициями и появился на красной дорожке на велосипеде. Сам проход по красной дорожке он осуществил общепринятым образом — пешком.

Поклонники артиста предположили, что Тимоти Шаламе недолго крутил педали. Есть предположение, что он просто проехал несколько метров из-за угла, а не двигался на велосипеде через весь Лондон.

Экологический способ передвигаться по лондонским улицам фанаты артиста приветствуют и отмечают, что Шаламе подаёт хороший пример публике.

Таким образом актёр показал свой демократический настрой и то, что он остался простым парнем, несмотря на свой звёздный статус.

Ранее сообщалось, что Тимоти Шаламе сыграл Боба Дилана в новом фильме.

Уточнения

Ти́моти Хэл Шаламе (род. 27 декабря 1995 года, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — франко-американский актёр и кинопродюсер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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