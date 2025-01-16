Какой гонорар запросил итальянский певец Пупо за выступление в России

Итальянский певец Энцо Гинацци, известный под псевдонимом Пупо, согласился выступить на частном мероприятии в России, но запросил солидный гонорар.
69-летний певец Пупо готов выступить в России за 35 тысяч долларов. В райдере артиста значатся также проживание в пятизвёздочном отеле, виски Chivas Regal и пармская ветчина.
Перелёт артист тоже просит организовать ему и членам его музыкальной команды по высшему уровню VIP-классом.
Такие требования звезда предъявил к состоятельному российскому поклоннику, который хочет, чтобы Пупо спел на его частном мероприятии.
Весной 2024 года певец уже выступал в России с концертом со своими хитами, его выступление показывали на телеканале "Россия 1".
Ранее множились слухи о том, что американский рэпер Канье Уэст выступит в России.
Э́нцо Гина́цци (итал. Enzo Ghinazzi), более известный под псевдонимом Пу́по (итал. Pupo, род. 11 сентября 1955, Латерина, Тоскана) — итальянский певец и композитор.
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