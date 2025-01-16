Айза заявила, что Ивлеева перегибает палку

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Айза не оценила нарочито патриотической контент Насти Ивлеевой.

Фото: https://www.instagram.com/_agentgirl_ by Инстаграм Насти Ивлеевой is licensed under public doman Блогер Настя Ивлеева

Блогер Айза Долматова отреагировала на сторис Насти Ивлеевой, которая публикует в социальных сетях исконно-посконный стиль.

Бывшей жене рэпера Гуфа показалась неискренним приверженность Ивлеевой к атрибутам глубинной Руси. Айза считает, что организатор "голой вечеринки" перегибает палку.

"Я сильно сочувствую Насте, но это все избушки да купола — это прям через край. Нужно уже какое-то стоп слово", — написала Айза под деревенским контентом Ивлеевой.

Вышедшая замуж за телеведущего и родственника режиссёра Никиты Михалкова Филипп Бегака блогер активно публикует интерьеры русской избы, лошадей и хлебосольные застолья в стиле "А-ля рус".

Ранее блогер Айза Долматова предположила, что Настя Ивлеева беременна.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.