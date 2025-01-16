Заочно арестованный блогер Сергей Косенко попросил о помощи

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Сергей Косенко, которого обвинили в жестоком обращении с ребёнком, высказался о решении московского суда.

Фото: https://vk.com/kosenko_sergey by ВК-аккаунт Сергея Косенко is licensed under public doman Блогер Сергей Косенко

Сергей Косенко, который уже 7 лет живёт за рубежом, удивлён тем фактом, что за видео с бросанием двухмесячного сына в сугроб против него возбудили уголовное дело.

Он объяснил, что его наследник не является гражданином РФ. Косенко подчеркнул то, что является добросовестным налогоплательщиком. По его словам, он заплатил 45 миллионов рублей налогов в 2024 году. Напомнил он и о своей благотворительной деятельности

"Я не юрист, но пытаюсь понять и найти решение. Если кто-то может помочь выйти из этой ситуации, я буду вам очень признателен", — написал Косенко в социальных сетях.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.