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Настя Ивлеева показала своё патриотичное застолье

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Шоу-бизнес

Блогер Настя Ивлеева продемонстрировала свой простой крестьянский быт.

Блогер Настя Ивлеева
Фото: https://www.instagram.com/_agentgirl_ by Инстаграм Насти Ивлеевой is licensed under public doman
Блогер Настя Ивлеева

Настя Ивлеева опубликовала в социальных сетях фото, на котором она предстала в максимально патриотичной обстановке за столом.

Звезда Интернета показала как она трапезничает в деревянной избе с плетёными коробами и старинным угольным утюгом на заднем фоне. Угощение Ивлеевой тоже выглядит маскимально патриотично — салат сельдь под шубой и солёные помидоры.

Сейчас Ивлеева путешествует по северу России, где отмечает свой медовый месяц с мужем, телеведущим Филиппом Бегаком.

Блогер стыдила хейтеров за нападки, отмечая, что "у нас бабам счастья простить не могут".

Ранее сообщалось, что Настя Ивлеева бросила свой ресторан с нашумевшим названием.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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