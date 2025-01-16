Настя Ивлеева показала своё патриотичное застолье

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Настя Ивлеева продемонстрировала свой простой крестьянский быт.

Фото: https://www.instagram.com/_agentgirl_ by Инстаграм Насти Ивлеевой is licensed under public doman Блогер Настя Ивлеева

Настя Ивлеева опубликовала в социальных сетях фото, на котором она предстала в максимально патриотичной обстановке за столом.

Звезда Интернета показала как она трапезничает в деревянной избе с плетёными коробами и старинным угольным утюгом на заднем фоне. Угощение Ивлеевой тоже выглядит маскимально патриотично — салат сельдь под шубой и солёные помидоры.

Сейчас Ивлеева путешествует по северу России, где отмечает свой медовый месяц с мужем, телеведущим Филиппом Бегаком.

Блогер стыдила хейтеров за нападки, отмечая, что "у нас бабам счастья простить не могут".

Ранее сообщалось, что Настя Ивлеева бросила свой ресторан с нашумевшим названием.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.



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