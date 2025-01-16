Джим Керри признался, что в ЦРУ его обучали, как пережить пытки в плену

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Легендарный американский комик Джим Керри за свою карьеру сыграл множество запоминающихся ролей: от обычного человека Трумэна Бёрбанка в "Шоу Трумэна" до зловещего главного героя в "Кабельщике". Однако одна роль особенно дорога 62-летнему актёру, который даже решил отложить выход на пенсию, чтобы вернуться к ней.

Фото: YouTube канал KINO-OTRIVOK by Скриншот видео YouTube канала KINO-OTRIVOK, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Джим Керри

В недавнем интервью его спросили, есть ли какой-нибудь персонаж, которого он хотел бы сыграть ещё раз. Кэрри, казалось, был озадачен этим вопросом и прежде чем ответить, выдохнул:

"Боже мой".

Кэрри сообщил, что готов вернуться к франшизе "Ёж Соник" и вновь исполнить роль Доктора Роботника в третьей экранизации персонажа видеоигры SEGA. Это решение стало неожиданностью, ведь всего год назад он заявлял, что работа над вторым фильмом станет для него последней.

Повезло и поклонникам рождественской классики "Гринч", ведь, судя по всему, Кэрри готов вернуться к одноимённому персонажу. Он сказал, что был бы рад, если кто-нибудь придумал продолжение рождественского хита Рона Ховарда, хотя съёмки в этом фильме дались актёру с большим трудом.

"Знаете, мне пришлось носить огромное количество макияжа, я едва мог дышать, и это был очень мучительный процесс. Я всё время думал о детях: "Это для детей, для детей, для детей".

Кэрри рассказал, что в первый съёмочный день ему потребовалось восемь с половиной часов, чтобы надеть костюм, после чего он вернулся в свой трейлер и в сердцах пробил стену ногой.

Актёр был готов отказаться от съёмок в фильме 2003 года, пока не вмешался продюсер, лауреат премии "Оскар" Брайан Грейзер. Он познакомил Кэрри, который, по его словам, чувствовал себя "заживо похороненным" в костюме, со своим знакомым из ЦРУ. В своей книге "Любопытный ум: секрет более насыщенной жизни" продюсер Грейзер писал:

"Один из сотрудников ЦРУ, с которым я разговаривал много лет назад, специализировался на обучении американских агентов тому, как пережить пытки в случае захвата в плен. У нас был актёр, которого держали в плену в костюме и пытали гримом".

Так Керри прошёл обучение в ЦРУ, как правильно дышать в костюме и в интервью ведущему ток-шоу Грэму Нортону рассказал о том, как ему помогли дыхательные упражнения в работе над фильмом про похитителя Рождества и другими секретами борьбы со стрессом.

"Если вы сходите с ума и всё идёт наперекосяк, включите телевизор, смените обстановку или попросите кого-нибудь из знакомых подойти и ударить вас по голове, пнуть себя в ногу или просто уйти на перекур", — поделился своей методикой актёр.

Уточнения

Джеймс Ю́джин (Джим) Ке́рри (род. 17 января 1962, Ньюмаркет, Онтарио, Канада) — канадско-американский актёр кино, телевидения и озвучивания, телеведущий, комик, сценарист, продюсер, художник, певец.



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