Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шум, перегрев и расход топлива: как решить эти проблемы
Зимняя защита корней: почему мульчирование важно до февраля?
Владимир Пресняков показал фото с отдыха с женой и детьми
Как выбрать макияж в зависимости от цвета одежды?
Как правильно приучить котёнка к лотку?
Так худеет Валя Карнавал: певица раскрыла свой секрет идеальной фигуры
Торт с кремом из сметаны со сгущёнкой: рецепт изысканного десерта из самых простых продуктов
Как сделать волосы сильными и блестящими: борьба с сечением
Почему зимняя прививка может быть вашим ключом к новым сортам плодов?

Джим Керри признался, что в ЦРУ его обучали, как пережить пытки в плену

2:49
Шоу-бизнес

Легендарный американский комик Джим Керри за свою карьеру сыграл множество запоминающихся ролей: от обычного человека Трумэна Бёрбанка в "Шоу Трумэна" до зловещего главного героя в "Кабельщике". Однако одна роль особенно дорога 62-летнему актёру, который даже решил отложить выход на пенсию, чтобы вернуться к ней.

Джим Керри
Фото: YouTube канал KINO-OTRIVOK by Скриншот видео YouTube канала KINO-OTRIVOK, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Джим Керри

В недавнем интервью его спросили, есть ли какой-нибудь персонаж, которого он хотел бы сыграть ещё раз. Кэрри, казалось, был озадачен этим вопросом и прежде чем ответить, выдохнул:

"Боже мой".

Кэрри сообщил, что готов вернуться к франшизе "Ёж Соник" и вновь исполнить роль Доктора Роботника в третьей экранизации персонажа видеоигры SEGA. Это решение стало неожиданностью, ведь всего год назад он заявлял, что работа над вторым фильмом станет для него последней.

Повезло и поклонникам рождественской классики "Гринч", ведь, судя по всему, Кэрри готов вернуться к одноимённому персонажу. Он сказал, что был бы рад, если кто-нибудь придумал продолжение рождественского хита Рона Ховарда, хотя съёмки в этом фильме дались актёру с большим трудом.

"Знаете, мне пришлось носить огромное количество макияжа, я едва мог дышать, и это был очень мучительный процесс. Я всё время думал о детях: "Это для детей, для детей, для детей".

Кэрри рассказал, что в первый съёмочный день ему потребовалось восемь с половиной часов, чтобы надеть костюм, после чего он вернулся в свой трейлер и в сердцах пробил стену ногой.

Актёр был готов отказаться от съёмок в фильме 2003 года, пока не вмешался продюсер, лауреат премии "Оскар" Брайан Грейзер. Он познакомил Кэрри, который, по его словам, чувствовал себя "заживо похороненным" в костюме, со своим знакомым из ЦРУ. В своей книге "Любопытный ум: секрет более насыщенной жизни" продюсер Грейзер писал:

"Один из сотрудников ЦРУ, с которым я разговаривал много лет назад, специализировался на обучении американских агентов тому, как пережить пытки в случае захвата в плен. У нас был актёр, которого держали в плену в костюме и пытали гримом".

Так Керри прошёл обучение в ЦРУ, как правильно дышать в костюме и в интервью ведущему ток-шоу Грэму Нортону рассказал о том, как ему помогли дыхательные упражнения в работе над фильмом про похитителя Рождества и другими секретами борьбы со стрессом.

"Если вы сходите с ума и всё идёт наперекосяк, включите телевизор, смените обстановку или попросите кого-нибудь из знакомых подойти и ударить вас по голове, пнуть себя в ногу или просто уйти на перекур", — поделился своей методикой актёр.

Уточнения

Джеймс Ю́джин (Джим) Ке́рри (род. 17 января 1962, Ньюмаркет, Онтарио, Канада) — канадско-американский актёр кино, телевидения и озвучивания, телеведущий, комик, сценарист, продюсер, художник, певец.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Шоу-бизнес
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала Аудио 
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?
Правда ТВ
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас? Аудио 
Всё, что нужно знать об удалении катализатора, чтобы не пожалеть
Авто
Всё, что нужно знать об удалении катализатора, чтобы не пожалеть Аудио 
Популярное
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали

Как часто мыться и что выбрать: душ или ванну? Узнайте, как избежать ошибок, которые вредят коже, и сохранить здоровье с простыми правилами гигиены.

Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали
Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы
Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы
Лолита Милявская рассекретила свои отношения с Николаем Басковым
Используйте натуральные средства для отпугивания змей на даче
Пауки в банке начали пожирать друг друга. Неужели Порошенко вернётся? Любовь Степушова США резко обрывают академические связи с Китаем Игорь Буккер Мы гибнем за металл, зато США в мире правят бал Сергей Лебедев
Екатерина Стриженова показала свою семью в честь Старого Нового года
На студию Дисней подали в суд на миллиарды долларов из-за мультфильма Моана
Три сумки, которые возглавят модные хит-парады в 2025 году
Три сумки, которые возглавят модные хит-парады в 2025 году
Последние материалы
Шум, перегрев и расход топлива: как решить эти проблемы
Зимняя защита корней: почему мульчирование важно до февраля?
Владимир Пресняков показал фото с отдыха с женой и детьми
Как выбрать макияж в зависимости от цвета одежды?
Как правильно приучить котёнка к лотку?
Так худеет Валя Карнавал: певица раскрыла свой секрет идеальной фигуры
Торт с кремом из сметаны со сгущёнкой: рецепт изысканного десерта из самых простых продуктов
Как сделать волосы сильными и блестящими: борьба с сечением
Почему зимняя прививка может быть вашим ключом к новым сортам плодов?
Как собака влияет на привычки и отдых владельцев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.