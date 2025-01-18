Елизавету Боярскую тронуло видео, на котором лебедь обнимает волонтёра

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После трагедии, случившейся в Чёрном море, многие стали приезжать в Анапу и отмывать испачканных мазутом птиц. Елизавета Боярская с уважением относится к таким людям, восхищается их самоотверженностью и искренним желанием помочь.

Фото: commons.wikimedia.org by Shafi234, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лебедь

В Сети стало популярным видео, на котором лебедь обнимает волонтёра Ларису Шульц-Попову. Боярская прокомментировала эти кадры.

"Титанический труд. Уважение, восхищение и благодарность всем волонтёрам", — написала актриса.

Лариса Шульц-Попова рассказывала, что с первого момента, когда лебедь её увидел, он сам приблизился к ней, словно желая показать, что выбрал именно её. Лебедь лёг на плечо девушки, и она мыла его и одновременно обнимала и целовала.

Уточнения

Елизаве́та Миха́йловна Боя́рская (род. 20 декабря 1985, Ленинград, СССР) — российская актриса театра, кино и телевидения. Заслуженная артистка Российской Федерации (2018).



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