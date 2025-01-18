Евгения Добровольская не хотела становиться женой Михаила Ефремова: у неё была на это причина

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Скончавшаяся актриса Евгения Добровольская восемь лет была замужем за Михаилом Ефремовым, однако поначалу она не хотела становиться его женой. В документальном фильме Первого канала, посвящённом памяти Добровольской, были показаны кусочки из её старых интервью. В некоторых из них она рассказывала о своих отношениях с Ефремовым.

Фото: commons.wikimedia.org by Carterhawk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Театр

Добровольская была наслышала о любвеобильности Ефремова и не хотела быть его очередной девушкой, однако актёр был крайне настойчив и в конце концов смог сломить сопротивление своей возлюбленной. Он пошёл в ЗАГС и, не желая ждать два месяца, показал сотрудникам письмо из театра, в котором говорилось о намечающихся гастролях. Благодаря этому письму Ефремова и Добровольскую поженили раньше положенного срока.

Совместная жизнь не сложилась у актёров из-за того, что Добровольской хотелось хотя бы немного личного пространства, но этого у неё не было.

"Мы играли вместе, мы жили вместе, мы репетировали вместе. Я работала с ним как с режиссёром, мы снимались с ним вместе в кино. Мы были всё время вместе, и это невозможно", — делилась актриса.

Уточнения

Евге́ния Влади́мировна Доброво́льская (26 декабря 1964, Москва — 10 января 2025, Москва) — советская и российская актриса театра, кино и дубляжа. Народная артистка Российской Федерации (2005).



Михаи́л Оле́гович Ефре́мов (род. 10 ноября 1963, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий; заслуженный артист Российской Федерации (1995), лауреат Государственной премии Российской Федерации (2001), двух кинопремий «Ника» (2002, 2016) и премии «ТЭФИ» (2017).



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