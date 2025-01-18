Француженка решила выйти замуж за Брэда Питта и отдала мошеннику 850 тысяч долларов

Не так давно в прессе стали писать об ужасающем случае, приключившемся с доверчивой 53-летней француженкой, которая поверила мошеннику, выдававшему себя за Брэда Питта.
Всё началось с того, что будущей жертве позвонила помощница мошенника, представилась матерью Питта и сказала, что ищет сыну невесту. Француженка не поняла, что это обман, и когда ей позвонил уже сам "Брэд Питт", она поверила и ему, стала с удовольствием с ним общаться и даже ушла от мужа.
Злоумышленник стал присылать "невесте" подарки, но она должна была платить огромную комиссию за их пересылку. Потом он начал давить на её жалость, говоря, что у него рак лёгких, и вымогал деньги на лечение. В полной уверенности, что она помогает будущему мужу, женщина перевела ему ещё более внушительную сумму. В общей сложности она отдала 850 тысяч долларов, что в рублях равняется примерно 88 миллионам.
На этом несчастья француженки не закончились. Её начали травить за излишнюю доверчивость. На почве всего пережитого у пострадавшей начались проблемы с психикой.
"Ужасно, что мошенники пользуются сильной связью фанатов со знаменитостями, но это важное напоминание о том, что не стоит отвечать на подобные обращения в интернете, особенно от актёров, которые не пользуются соцсетями", — прокомментировал инцидент представитель Брэда Питта.
Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер. Обладатель премии «Оскар» как один из продюсеров фильма «12 лет рабства» — победителя в категории «Лучший фильм» на церемонии 2014 года — и за лучшую мужскую роль второго плана в картине «Однажды в Голливуде» (2020).
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Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.