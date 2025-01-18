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Косметолог объяснила, как 53-летней Лере Кудрявцевой удаётся оставаться молодой

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Шоу-бизнес

Пластический хирург Юлия Оконская уверена, что Лера Кудрявцева никогда не делала пластических операций, однако у неё есть очень грамотный и профессиональный косметолог, который даёт знаменитости дельные рекомендации, позволяющие сохранять свежий и молодой вид в 53 года.

Каллы
Фото: commons.wikimedia.org by Bernard Spragg. NZ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Каллы

Оконская отметила, что Кудрявцева знает все тонкости и нюансы, как ухаживать за кожей. Кроме того, у телеведущей прекрасные гены и плотная кожа с большим количеством коллагена, из-за чего на ней не появляются морщины.

По словам Оконской, возможно, Кудрявцева делает такие процедуры, как смас-лифтинг или микроигольчатый РФ-лифтинг, чтобы придать ещё больше упругости и без того хорошей коже.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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