Пластический хирург Юлия Оконская уверена, что Лера Кудрявцева никогда не делала пластических операций, однако у неё есть очень грамотный и профессиональный косметолог, который даёт знаменитости дельные рекомендации, позволяющие сохранять свежий и молодой вид в 53 года.
Оконская отметила, что Кудрявцева знает все тонкости и нюансы, как ухаживать за кожей. Кроме того, у телеведущей прекрасные гены и плотная кожа с большим количеством коллагена, из-за чего на ней не появляются морщины.
По словам Оконской, возможно, Кудрявцева делает такие процедуры, как смас-лифтинг или микроигольчатый РФ-лифтинг, чтобы придать ещё больше упругости и без того хорошей коже.
Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.