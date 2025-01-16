Стали известны подробности ограбления хоккеиста Малкина в США

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Российский хоккеист и нападающий американского клуба "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин стал жертвой ограбления в США.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Miller, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Евгений Малкин

Ограбление хоккеиста РФ и нападающего клуба США "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина случилось 11 января. В этот день спортсмен играл против "Оттавы Сенаторз".

Как сообщает CBS News, злоумышленники взломали входную дверь и зашли в особняк Малкина, расположенный в элитном пригороде Питтсбурга Сеуикли-Хайтс.

Ранее сообщалось, как именно грабители добрались до сбережений певицы певицы Юлии Паршуты.

Система сигнализации и видеонаблюдения не работали в момент проникновения грабителей в дом Малкина, пишет "Вечерняя Москва".

Преступники вытащили из сейфа в особняке спортсмена три перстня Кубка Стэнли, которые хоккеист получил в качестве награды в чемпионатах в 2009, 2016 и 2017 годах. Их предположительная стоимость оценивается более чем в 100 тысяч долларов.

Сам Малкин признал факт ограбления и заявил, что сотрудничает с местными властями.

Уточнения

Евге́ний Влади́мирович Ма́лкин (род. 31 июля 1986, Магнитогорск, Челябинская область) — российский хоккеист, центральный нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» и сборной России.



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