Яна Рудковская показала свой завтрак в стиле русской сказки

Продюсер Яна Рудковская показала, что ест на завтрак в необычной посуде.
Яна Рудковская продолжает демонстрировать свои эстетские завтраки. Продюсер Димы Билана признавалась, что испытывает особою страсть к красивой Посуде.
На этот раз Рудковская оформила своё завтрак посудой с мухоморами. Дополнила экспозицию ёлочная игрушка в форме ядовитого гриба.
Завтрак деятеля шоу-бизнеса состоит из яйца и двух маленьких хлебобулочных изделий.
На столе у Яны расположились ваза, фужер держатель для салфеток, подставка под яйцо, креманка, столовые приборы, тарелка, кофейный набор и салфетка.
Ранее Яна Рудковская перечислила блюда своего праздничного стола.
Я́на Алекса́ндровна Рудко́вская (род. 2 января 1975, Кустанай, Кустанайская область, Казахская ССР) — российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель. Бывший продюсер Димы Билана.
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