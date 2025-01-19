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Яна Рудковская показала свой завтрак в стиле русской сказки

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Шоу-бизнес

Продюсер Яна Рудковская показала, что ест на завтрак в необычной посуде.

Завтрак Яны Рудковской
Фото: https://www.instagram.com/rudkovskayaofficial by Инстаграм Яны Рудковской is licensed under public doman
Завтрак Яны Рудковской

Яна Рудковская продолжает демонстрировать свои эстетские завтраки. Продюсер Димы Билана признавалась, что испытывает особою страсть к красивой Посуде.

На этот раз Рудковская оформила своё завтрак посудой с мухоморами. Дополнила экспозицию ёлочная игрушка в форме ядовитого гриба.

Завтрак деятеля шоу-бизнеса состоит из яйца и двух маленьких хлебобулочных изделий. 

На столе у Яны расположились ваза, фужер держатель для салфеток, подставка под яйцо, креманка, столовые приборы, тарелка, кофейный набор и салфетка.

Ранее Яна Рудковская перечислила блюда своего праздничного стола.

Уточнения

Я́на Алекса́ндровна Рудко́вская (род. 2 января 1975, Кустанай, Кустанайская область, Казахская ССР) — российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель. Бывший продюсер Димы Билана.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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