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Дарья Мельникова рассказала, какая пища помогает ей поддерживать форму после родов

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Шоу-бизнес

Дарья Мельникова не из тех, кто ограничивает себя в еде после родов. По своему опыту актриса знает, что запреты ни к чему хорошему её не приводят, поэтому она ест абсолютно всё, и при этом ей удаётся оставаться в хорошей форме.

Овощи
Фото: commons.wikimedia.org by Elina Mark, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Овощи

Секрет стройности Мельниковой в том, что она любит овощи и ест их в большом количестве.

"У меня нет ограничений, так как любые ограничения приводят меня к нарушению пищевого поведения. Я слушаю свой организм и не запрещаю ничего совсем! Но я искренне люблю овощи. Они составляют 50% рациона", — написала Мельникова в своём личном блоге.

Также она рассказала, что не забывает об упражнениях, каждый день делает зарядку и плавает. Звезда "Папиных дочек" призналась, что активный образ жизни помогает ей легче справляться с трудностями материнства.

Уточнения

Да́рья Алексе́евна Ме́льникова (род. 9 февраля 1992, Омск) — российская актриса театра, кино и дубляжа. Широкую известность получила за роль Жени Васнецовой в сериале «Папины дочки», также известна по роли Чумы в фильме «Стальная бабочка» и Ольги Горшенёвой в сериале «Король и Шут».

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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