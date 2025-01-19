Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Преобразите спальню: эти 5 практичных вещей улучшат интерьер
Эти заболевания способны обостриться из-за застолий
Как правильно использовать режим L: советы для уверенного вождения
Экс-тренер сборной России выбрал лучшего футболиста 2024 года
Как укрепить ногти и сделать их красивыми без салонных процедур?
Попробуйте такую хрустящую и аппетитную капустную лепёшку — не пожалеете
Искусство без границ: цифровые картины способны изменить вашу квартиру в один миг
Яна Рудковская показала свой завтрак в стиле русской сказки
В России набирают популярность умные колонки: продажи взлетели на 25 процентов

Жан-Клод Ван Дамм сыграл таинственного садовника Лео в фильме Садовник

0:58
Шоу-бизнес

Актёр Жан-Клод Ван Дамм снова в деле, он сыграл телохранителя семьи носителя гостайны в исполнении Микаэля Юна.

Актёр Жан-Клод Ван Дамм
Фото: https://www.instagram.com/d.zhanklodvan by Инстаграм Жан-Клода Ван Дамма is licensed under public doman
Актёр Жан-Клод Ван Дамм

По сюжету фильма режиссёра Давида Шарона человек по имени Серж (Микаэль Юн) знает государственную тайну. Правительство решает избавиться от него и его семьи с помощью опытных головорезов.

Из безвыходного положения героев спасает садовник Лео (Ван Дамм), так как у него имеются профессиональные навыки, которые выходят далеко за рамки ухаживания за садом.

В картине снялись, кроме роме Ван Дамма и Микаэля Юна, Навель Мадани, Каарис, Рагнар Ле Бретон.

"Сниматься с Жан-Клодом Ван Даммом — мечта детства", — сказал Микаэль Юн в одном из интервью.

Ранее сообщалось, что на большие экраны выйдет фильм "Рабочий человек" по сценарию Сильвестра Сталлоне с Джейсоном Стэтхэмом в главной роли.

Уточнения

Жан-Кло́д Ван Да́мм - американский актёр, режиссёр, сценарист, постановщик боевых сцен и продюсер бельгийского (фламандского) происхождения; культурист, мастер боевых искусств.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Украшения 2025 года: не просто аксессуары, а стиль жизни
Красота и стиль
Украшения 2025 года: не просто аксессуары, а стиль жизни Аудио 
Без отопления и газа: в Германии построили дом будущего
Недвижимость
Без отопления и газа: в Германии построили дом будущего Аудио 
Популярное
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев

Внешний порядок может скрывать мелкие недочеты. Рассказываем, какие детали интерьера выдают неряшливость хозяев и как их исправить.

5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение
Не вызывайте мастера! Вот как вернуть герметичность пластиковым окнам за 15 минут
Сводка с фронта: ВС РФ прорываются у Покровска, Зеленский готовит провокацию для Трампа Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский Истоки финской русофобии уходят ещё в XVIII век Сергей Лебедев
Пышный омлет за несколько минут: рецепт, которого вы ждали
Простые и дешевые удобрения для томатов, о которых вы не знали
Эффективность коллагеновых добавок для улучшения внешности
Эффективность коллагеновых добавок для улучшения внешности
Последние материалы
Как правильно использовать режим L: советы для уверенного вождения
Экс-тренер сборной России выбрал лучшего футболиста 2024 года
Как укрепить ногти и сделать их красивыми без салонных процедур?
Попробуйте такую хрустящую и аппетитную капустную лепёшку — не пожалеете
Искусство без границ: цифровые картины способны изменить вашу квартиру в один миг
Яна Рудковская показала свой завтрак в стиле русской сказки
В России набирают популярность умные колонки: продажи взлетели на 25 процентов
Таблетки на заказ: как генетика меняет подход к лечению
Это растение выживет в любых условиях — и оно очистит воздух в квартире
Баклажаны без болезней: надёжные сорта и гибриды для вашего урожая
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.