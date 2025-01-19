Жан-Клод Ван Дамм сыграл таинственного садовника Лео в фильме Садовник

Актёр Жан-Клод Ван Дамм снова в деле, он сыграл телохранителя семьи носителя гостайны в исполнении Микаэля Юна.
По сюжету фильма режиссёра Давида Шарона человек по имени Серж (Микаэль Юн) знает государственную тайну. Правительство решает избавиться от него и его семьи с помощью опытных головорезов.
Из безвыходного положения героев спасает садовник Лео (Ван Дамм), так как у него имеются профессиональные навыки, которые выходят далеко за рамки ухаживания за садом.
В картине снялись, кроме роме Ван Дамма и Микаэля Юна, Навель Мадани, Каарис, Рагнар Ле Бретон.
"Сниматься с Жан-Клодом Ван Даммом — мечта детства", — сказал Микаэль Юн в одном из интервью.
Ранее сообщалось, что на большие экраны выйдет фильм "Рабочий человек" по сценарию Сильвестра Сталлоне с Джейсоном Стэтхэмом в главной роли.
Жан-Кло́д Ван Да́мм - американский актёр, режиссёр, сценарист, постановщик боевых сцен и продюсер бельгийского (фламандского) происхождения; культурист, мастер боевых искусств.
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