Жан-Клод Ван Дамм сыграл таинственного садовника Лео в фильме Садовник

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Актёр Жан-Клод Ван Дамм снова в деле, он сыграл телохранителя семьи носителя гостайны в исполнении Микаэля Юна.

Фото: https://www.instagram.com/d.zhanklodvan by Инстаграм Жан-Клода Ван Дамма is licensed under public doman Актёр Жан-Клод Ван Дамм

По сюжету фильма режиссёра Давида Шарона человек по имени Серж (Микаэль Юн) знает государственную тайну. Правительство решает избавиться от него и его семьи с помощью опытных головорезов.

Из безвыходного положения героев спасает садовник Лео (Ван Дамм), так как у него имеются профессиональные навыки, которые выходят далеко за рамки ухаживания за садом.

В картине снялись, кроме роме Ван Дамма и Микаэля Юна, Навель Мадани, Каарис, Рагнар Ле Бретон.

"Сниматься с Жан-Клодом Ван Даммом — мечта детства", — сказал Микаэль Юн в одном из интервью.

Ранее сообщалось, что на большие экраны выйдет фильм "Рабочий человек" по сценарию Сильвестра Сталлоне с Джейсоном Стэтхэмом в главной роли.

Уточнения

Жан-Кло́д Ван Да́мм - американский актёр, режиссёр, сценарист, постановщик боевых сцен и продюсер бельгийского (фламандского) происхождения; культурист, мастер боевых искусств.



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