Онколог объяснила, почему Евгении Добровольской не удалось победить рак

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Врач-онколог Евгения Черемушкина рассказала, что стало решающим фактором в болезни народной артистки России Евгении Добровольской.

Фото: https://vk.com/evgeniay_dobrovolskaya by ВК-аккаунт Евгении Добровольской is licensed under public doman Актриса Евгения Добровольская

Эксперт отметила, что на ранней стадии увидеть признаки ракового заболевания затруднительно. Она предположила, что актриса пропустила развития смертельно опасной болезни.

Врач объяснила, что при раке желудка недомогание списывают на неправильное питание, стресс, недосып.

Ранее актёр Александр Самойленко рассказал о тяжёлом заболевании, которым страдала актриса Евгения Добровольская.

"Развитие опухоли начинается с маленькой клетки (что никак не ощущается человеком), образуя зону неконтролируемого роста, поэтому раннюю форму заболевания можно заметить только с помощью эндоскопического исследования полости желудка", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Обнаружение метастаз в организме звезды театра и кино говорит о том, что опухоль была слишком агрессивной или её диагностировали поздно.

Уточнения

Евге́ния Влади́мировна Доброво́льская (26 декабря 1964, Москва — 10 января 2025, Москва) — советская и российская актриса театра, кино и дубляжа. Народная артистка Российской Федерации (2005).



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