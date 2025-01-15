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Рианна жалеет об этом до сих пор: какой свой наряд 2000-х певица считает нелепым?

Шоу-бизнес

Певица Рианна откровенно призналась, что всегда следовала всем модным трендам.

Певица Рианна
Фото: flickr.com by DoD News, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Певица Рианна

С начала своей карьеры она была признанным эталоном стиля. Девушка никогда не боялась менять имидж.

Звезда вспомнила свои самые нелепые наряды. Певица рассказал, что часто любит пересматривать фото, сделанные в нулевые и в начале 2010-х, когда она была на пике славы. Тогда в моде были джинсы с заниженной талией и короткие топы. Рианна этому тренду, конечно же, следовала. Теперь жалеет об этом, пишет "Чемпионат".

Рианна со смехом рассматривает снимки, на которых она стоит в заниженных джинсах. Певица сейчас считает, что они выглядят нелепо, а ещё хуже сделать их могли только сапоги на шпильке и с острым мысом.

Уточнения

Риа́нна (англ. Rihanna; полное имя — Ро́бин Риа́нна Фе́нти (англ. Robyn Rihanna Fenty); род. 20 февраля 1988[…], Сент-Мишель, Барбадос) — барбадосская певица, музыкальный продюсер, модный дизайнер, филантроп, актриса кино.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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