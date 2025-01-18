Алла Пугачёва отправила детей учиться в Лондон и видится с ними только на каникулах

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алла Пугачёва очень любит своих детей — близнецов Лизу и Гарри. Все фотографии и видео с ними, которые выкладывает певица, полны тепла и нежности, но сейчас Примадонна осталась без детей, потому что отправила их учиться в Лондон.

Фото: unsplash.com by Aron Van de Pol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автобус в Лондоне

Как оказалось, Пугачёва и её муж Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ) уже давно выбрали Великобританию в качестве страны, где будут учиться Лиза и Гарри. Школа, где учатся звёздные дети, престижная и дорогая, но Примадонна с мужем не жалеют денег на образование детей.

"После военных событий в Израиле Пугачёва с мужем и детьми перебралась на Кипр. Там они купили дом в Лимасоле ещё до пандемии. Благодаря этой покупке вся их семья получила европейские паспорта, но детям тут негде было учиться", — рассказали kp.ru соседи знаменитой семьи.

Лиза и Гарри сейчас постоянно живут в Лондоне и только во время каникул наведываются к родителям.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991), лауреат Государственной премии Российской Федерации (1995).



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