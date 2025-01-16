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Прохор Шаляпин похвастался сказочными видами из своего окна на Сейшелах

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Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин исполнил свою мечту и отправился отдыхать на райский остров.

Сейшельские острова
Фото: https://www.instagram.com/shalyapin_official by Инстаграм Прохора Шаляпина is licensed under public doman
Сейшельские острова

Прохор Шаляпин опубликовал в "Инстаграме"* видео из своего гостиничного номера.

Артист объяснил, что его ничем не примечательный номер его интересует мало, так как он собирается проводить в нём минимальное количество времени.

Певец похвастался красивейшим видом со своего балкона. Из окон номера открывается экзотический пейзаж с пальмами, бассейном и видом на Индийский океан.

Шаляпин обосновался на одном из Сейшельских островов, название которого он даже позабыл.

Ранее певец Сергей Лазарев рассказал, что отправился отдыхать в страну своей мечты.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Сейше́льские Острова́ - официальное название — Респу́блика Сейше́лы — островное государство в Восточной Африке. Расположено в западной части Индийского океана, немного южнее экватора, примерно в 1600 км к востоку от африканского материка, севернее Мадагаскара.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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