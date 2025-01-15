Лолита Милявская пожаловалась на угрозы со стороны членов Русской общины

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лолита Милявская отреагировала на действия членов Русской общины Удмуртии, которые, по словам певицы, осыпают её угрозами.

Фото: https://vk.com/lolitamilyavskaya by ВК-аккаунт Лолиты Милявской is licensed under public doman Певица Лолита Милявская

Лолита опубликовала в социальных сетях обращение к представителям Русской общины Удмуртии.

Звезда пожаловалась на то, что активисты мешают проводить ей концерты и, по словам знаменитости, угрожают ей самой и зрителям.

Она посоветовала общественникам из Русской общины заняться более полезными вещами — почитать книгу, провести время со своими детьми или помочь бездомным животным.

"Вы делаете жизнь, и без того нелёгкую, еще угрюмее. Как детей делать на этом фоне? С улыбкой легче. Вы распространяете депрессию, а по уставу должны веру", — упрекнула Милявская активистов.

Она пригрозила обратиться в СК РФ с заявлениями, если угрозы будут продолжать ей поступать.

Ранее Лолита Милявская рассекретила свои отношения с Николаем Басковым.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.