Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Идеальный интерьер для дома с собакой: как выбрать мебель и отделку
Секреты здоровых волос зимой: как не повредить их холодом и ветром
Как улучшить кофе: 5 добавок, которые сделают его полезнее
Тайна звёздного происхождения: как космос создал галактики сам
Доктор Мясников рассказал, кому ни в коем случае нельзя есть паштет
Используйте каждый сантиметр грядки: посадите эти растения рядом с чесноком
Некоторые продукты могут увеличить риск рака толстой кишки на 120%
Модные кроссовки 2025: что будет в тренде
30 дней утренних упражнений: как зарядка изменит вашу жизнь

Поклонники Ренаты Литвиновой уверены, что актриса скоро станет бабушкой

0:52
Шоу-бизнес

12 января Ренате Литвиновой исполнилось 58 лет. Она отметила свой день рождения на широкую ногу, и, конечно, среди гостей была её дочь Ульяна Добровская, которая тоже живёт во Франции.

Розовые пионы
Фото: commons.wikimedia.org by Гурьева Светлана (zooclub.ru), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Розовые пионы

С тех пор, как Литвинова переехала во Францию, она больше времени проводит с Ульяной. У них доверительные отношения, и это видно на всех фотографиях с праздника, которые попали в Сеть, однако поклонников Литвиновой заинтересовало кое-что другое.

Пользователи Сети обратили внимание на то, что под свободным нарядом Ульяны угадывается округлившийся живот, сделали вывод, что она ждёт ребёнка, и стали поздравлять с этим и Ульяну, и её маму. Впрочем, Рената Литвинова и её дочь пока предпочли никак не комментировать эти слухи.

 

Уточнения

Рена́та Мура́товна Литви́нова (тат. Рената Морат кызы Литвинова (Вәргазова); род. 12 января 1967, Москва) — российская актриса театра, кино и телевидения, режиссёр театра и кино, сценаристка, кинопродюсер, певица и телеведущая; заслуженная артистка Российской Федерации (2003).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Россия бьёт рекорды по индексации: в 2025 году россиян ждёт рост ещё нескольких видов пенсионных выплат
Правда ТВ
Россия бьёт рекорды по индексации: в 2025 году россиян ждёт рост ещё нескольких видов пенсионных выплат Аудио 
Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия
Экономика и бизнес
Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия Аудио 
Лёгкий способ укрепить кости: в этом напитке в 22 раза больше кальция, чем у молока
Правда ТВ
Лёгкий способ укрепить кости: в этом напитке в 22 раза больше кальция, чем у молока Аудио 
Популярное
Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия

Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.

Норвегия сворачивает добычу нефти и газа — освобождающиеся ниши может заменить Россия
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Пробуждение супервулкана: Йеллоустоун снова активен
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист
Математическая задача, которую могут решить очень немногие: чему равно 20 × 20 — 20 ÷ 20 + 20
Сводка с фронта: ВС РФ прорываются у Покровска, Зеленский готовит провокацию для Трампа Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский Истоки финской русофобии уходят ещё в XVIII век Сергей Лебедев
Это устройство скоро заменит микроволновку. Названы его преимущества
Секрет одуванчика: как обычный сорняк помогает на участке
Опасность заключения мира: Запад хочет присвоить победу России
Опасность заключения мира: Запад хочет присвоить победу России
Последние материалы
Идеальный интерьер для дома с собакой: как выбрать мебель и отделку
Секреты здоровых волос зимой: как не повредить их холодом и ветром
Как улучшить кофе: 5 добавок, которые сделают его полезнее
Тайна звёздного происхождения: как космос создал галактики сам
Доктор Мясников рассказал, кому ни в коем случае нельзя есть паштет
Поклонники Ренаты Литвиновой уверены, что актриса скоро станет бабушкой
Используйте каждый сантиметр грядки: посадите эти растения рядом с чесноком
Некоторые продукты могут увеличить риск рака толстой кишки на 120%
Модные кроссовки 2025: что будет в тренде
30 дней утренних упражнений: как зарядка изменит вашу жизнь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.