Поклонники Ренаты Литвиновой уверены, что актриса скоро станет бабушкой

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

12 января Ренате Литвиновой исполнилось 58 лет. Она отметила свой день рождения на широкую ногу, и, конечно, среди гостей была её дочь Ульяна Добровская, которая тоже живёт во Франции.

Фото: commons.wikimedia.org by Гурьева Светлана (zooclub.ru), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Розовые пионы

С тех пор, как Литвинова переехала во Францию, она больше времени проводит с Ульяной. У них доверительные отношения, и это видно на всех фотографиях с праздника, которые попали в Сеть, однако поклонников Литвиновой заинтересовало кое-что другое.

Пользователи Сети обратили внимание на то, что под свободным нарядом Ульяны угадывается округлившийся живот, сделали вывод, что она ждёт ребёнка, и стали поздравлять с этим и Ульяну, и её маму. Впрочем, Рената Литвинова и её дочь пока предпочли никак не комментировать эти слухи.

Уточнения

Рена́та Мура́товна Литви́нова (тат. Рената Морат кызы Литвинова (Вәргазова); род. 12 января 1967, Москва) — российская актриса театра, кино и телевидения, режиссёр театра и кино, сценаристка, кинопродюсер, певица и телеведущая; заслуженная артистка Российской Федерации (2003).

