Дмитрий Маликов признался, что обманул Кудрявцеву в интервью

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Дмитрий Маликов сделал признание и рассказал, что слукавил на передаче Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".

Фото: https://vk.com/malikovdmitry_official by ВК-аккаунт Дмитрия Маликова is licensed under public doman Певец Дмитрий Маликов

Дмитрий Маликов на шоу Кудрявцевой заявил, что может отжаться сорок раз от пола.

Звезда ТВ предложила артисту наглядно показать свои умения. Певец отжался 30 раз под аплодисменты публики.

Спустя время певец проверил свои способности и признался, что немного преувеличил свои силы, обманув Кудрявцеву.

"Лера, я слукавил. Отжиматься без усилий могу не 40, а 38 раз максимум. Остальное с усилиями", — объяснил исполнитель хита "Одна ты такая".

Кудрявцева сочла обман незначительным.

"Дима, я и одного не могу", — объяснила телеведущая в своём Telegram-канале.

Уточнения

Дми́трий Ю́рьевич Ма́ликов (род. 29 января 1970, Москва) — советский и российский эстрадный певец, композитор, пианист, дирижер, продюсер, актёр театра и кино, телеведущий. Народный артист Российской Федерации (2010).



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