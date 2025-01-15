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Собчак высказалась о новой номинации BAFTA актёра Юрия Борисова

1:02
Шоу-бизнес

Ксения Собчак отреагировала на новость о том, что российского актёра Юрий Борисова номинировали на престижную кинопремию BAFTA.

Актёр Юрий Борисов
Фото: https://vk.com/yura__borisov by ВК-аккаунт Юрия Борисова is licensed under public doman
Актёр Юрий Борисов

Ксения Собчак опубликовала фрагмент интервью Юрия Борисова Юрию Дудю* 2020 года. В нём артист заявлет, что ему никогда не встать на один уровень с голливудскими актёрами. Как показало время, Борисов явно себя недооценивал.

"Это так реверсивное программирование работает?" — написала под кадрами журналистка.

Юрий Борисов претендует на главную кинонаграду Великобритании BAFTA в номинации за лучшую мужскую роль второго плана.

Соперничать с российским актёром за престижную награду будут 5 звёзд мирового уровня.

Ранее актёр Станислав Садальский оценил фильм "Анора", в котором снялся Юрий Борисов. Картина удостоилась золотой пальмовой ветви на Каннском фестивале.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Ю́рий Бори́сов: Борисов, Юра (Юрий Александрович Борисов; род. 1992) — российский актёр театра и кино.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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