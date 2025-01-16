Михаил Шац* пожаловался на статус иноагента: лишился работы, имущества и будущего

Телеведущий Михаил Шац* рассказал, как непросто иметь статус иностранного агента.
Михаил Шац* сравнил статус иностранного агента с жёлтой звездой на одежде. Он назвал это клеймом и меткой.
"Иноагент — это не звание героя. Это статус, который говорит: "Ты больше не наш. Ты чужой. Ты нам не нужен", — написала звезда ТВ в социальных сетях.
Он отметил, что иноагент лишается права на работу, имущество и будущее. Напрягает телеведущего также необходимость заполнения отчётности и формуляров.
Он отметил, что объявление человека иноагентом — это попытка стереть человека при жизни.
"Это месть за твою смелость и непослушание", — выразил своё мнение Шац*.
Ранее Михаил Шац* рассказал, что встретился с дочерью и увидел, что она глубоко беременна.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
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