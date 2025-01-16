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Михаил Шац* пожаловался на статус иноагента: лишился работы, имущества и будущего

0:59
Шоу-бизнес

Телеведущий Михаил Шац* рассказал, как непросто иметь статус иностранного агента.

Телеведущий Михаил Шац
Фото: https://www.instagram.com/mikhailshats by Инстаграм Михаила Шаца is licensed under public doman
Телеведущий Михаил Шац

Михаил Шац* сравнил статус иностранного агента с жёлтой звездой на одежде. Он назвал это клеймом и меткой.

"Иноагент — это не звание героя. Это статус, который говорит: "Ты больше не наш. Ты чужой. Ты нам не нужен", — написала звезда ТВ в социальных сетях.

Он отметил, что иноагент лишается права на работу, имущество и будущее. Напрягает телеведущего также необходимость заполнения отчётности и формуляров.

Он отметил, что объявление человека иноагентом — это попытка стереть человека при жизни.

"Это месть за твою смелость и непослушание", — выразил своё мнение Шац*.

Ранее Михаил Шац* рассказал, что встретился с дочерью и увидел, что она глубоко беременна.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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