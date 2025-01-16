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Анна Хилькевич рассказала о своих непростых отношениях с нянями детей

0:55
Шоу-бизнес

Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич объяснила, какие трудности у неё возникают при общении с нянями своих детей.

Актриса Анна Хилькевич
Фото: https://vk.com/khilkevich.public by ВК-аккаунт Анны Хилькевич is licensed under public doman
Актриса Анна Хилькевич

Мать троих детей Анна Хилькевич продолжает делиться историями об отношениях с нянями, которых она нанимает для своих наследников.

Актриса снова поменяла няню и призналась, что ей тяжело принимать дома постороннего человека.

"Мне нужно время, чтобы я сама привыкла к человеку, стала ему доверять, и только после этого я могу оставить или давать малютку. Во мне просыпается тигрица, когда о моих детях заботятся чужие люди", — написала Анна в своём Telegram-канале.

Хилькевич признала, что нуждается в услугах няни, однако ей трудно воспринимать чужого человека как своего.

Ранее Анна Хилькевич вышла из себя, когда узнала, что няня кладёт ребёнка с собой в кровать.

Уточнения

Анна Алекса́ндровна Хильке́вич (род. 15 октября 1986, Ленинград) — российская актриса кино и телевидения, ведущая. Наиболее известна благодаря роли Маши Беловой в телевизионных сериалах «Универ. Новая общага».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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