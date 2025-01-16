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Владимир Пресняков показал фото с отдыха с женой и детьми

0:50
Шоу-бизнес

Певец Владимир Пресняков поделился семейной фотографией с отдыха.

Певец Владимир Пресняков с женой Натальей Подольской и детьми
Фото: https://www.instagram.com/presnyakovvladimir by Инстаграм Владимира Преснякова is licensed under public doman
Певец Владимир Пресняков с женой Натальей Подольской и детьми

Владимир Пресняков опубликовал в "Инстаграме"* фото с супругой, певицей Натальей Подольской и сыновьями — девятилетним Арсением и четырёхлетним Иваном.

Супруги не скрывают, что проводят отпуск в Дубае.

"Мы в раю", — писала певица под снимками с мужем и сыновьями.

Пресняков озаботился организацией отдыха.

"Самое главное в отпуске — его организовать", — объяснил артист.

Ранее певец Владимир Пресняков рассказал, без каких блюд он не представляет себе праздничное застолье. Он перечислил главные традиционные блюда в своей семье.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пресняко́в (также известен как Владимир Пресняков-младший; род. 29 марта 1968, Свердловск) — советский и российский эстрадный певец, музыкант-клавишник, композитор, аранжировщик, танцор брейк-данса и актёр.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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