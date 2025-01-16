Владимир Пресняков показал фото с отдыха с женой и детьми

Певец Владимир Пресняков поделился семейной фотографией с отдыха.
Владимир Пресняков опубликовал в "Инстаграме"* фото с супругой, певицей Натальей Подольской и сыновьями — девятилетним Арсением и четырёхлетним Иваном.
Супруги не скрывают, что проводят отпуск в Дубае.
"Мы в раю", — писала певица под снимками с мужем и сыновьями.
Пресняков озаботился организацией отдыха.
"Самое главное в отпуске — его организовать", — объяснил артист.
Ранее певец Владимир Пресняков рассказал, без каких блюд он не представляет себе праздничное застолье. Он перечислил главные традиционные блюда в своей семье.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Влади́мир Влади́мирович Пресняко́в (также известен как Владимир Пресняков-младший; род. 29 марта 1968, Свердловск) — советский и российский эстрадный певец, музыкант-клавишник, композитор, аранжировщик, танцор брейк-данса и актёр.
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