Лера Кудрявцева пожаловалась на поведение мужчины в поезде

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева возмущена тем, как вёл себя пассажир в поезде Питер-Москва.

Фото: rzd.ru Поезд Аврора

Лера Кудрявцева рассказала, что в поезде ей не давал уснуть некий мужчина, который громко сморкался.

"Всю поездку мужик громко сморкается. Ну прям на весь вагон. Я только задремлю и от ужаса подскакиваю", — написала звезда ТВ в своём Telegram-канале.

Она простила другому мужчине громкий храп, так как это происходит бесконтрольно во сне, а вот громкое сморкание она считает недопустимым поведением в общественном месте.

"Ну ты выйди сморкаться в туалет или если в платок, то аккуратно. Не смачно, громко, чтоб вылетело всё из носа радиусом в километр", — выразила своё возмущение знаменитость.

Кудрявцева даже сфотографировала нарушителя спокойствия. Она предположила, что мешал ей спать иностранец, однако выяснила, что непозволительно себя вёл русский.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.