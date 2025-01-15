Блогер Сергей Косенко отреагировал на новость о своём заочном аресте

Блогер Сергей Косенко признался, что любит Россию после новости о том, что его заочно арестовали по решению суда Москвы.

Фото: https://vk.com/kosenko_sergey by ВК-аккаунт Сергея Косенко is licensed under public doman Блогер Сергей Косенко

Сергей Косенко отреагировал на свой заочный арест. Блогера признали виновным в действиях, направленные на причинение тяжкого вреда здоровью двухмесячному сыну.

В решении московского суда говорится, что преступный умысел Косенко не довёл до конца, так как падение с высоты смягчил сугроб снега.

Блогер год назад опубликовал ролик, на котором кидает маленького сына в снег. Эти кадры вызвали возмущение интернет-пользователей.

Сергей Косенко, который проживает с семьёй в ОАЭ, высказался о вердикте суда. Он отметил, что любит Россию и россиян.

"Верю, что здравый смысл, добро и позитив в конечном итоге возьмут верх", — написал блогер в социальных сетях.

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