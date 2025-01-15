Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рыболовный туризм зимой — какие рыбы клюют и где лучше ловить
Простые в уходе растения, которые сделают ваш дом стильным и уютным
Метановая бомба — как подрыв Северного потока стал катализатором экологического кризиса
Витамины или маркетинг? Вся правда о магазинных соках
Рост цен на говядину связывают с удорожанием кормов и логистики
Замочить или сварить: что выбрать, чтобы гречка сохранила максимум пользы
Три лучших внедорожника для российских дорог
Это самое большое живое подводное существо, которое когда-либо видели: 34 метра, живое со времен Наполеона - найдено на Соломоновых островах
Арктический шторм вызовет сильные снегопады в феврале

Блогер Сергей Косенко отреагировал на новость о своём заочном аресте

Шоу-бизнес

Блогер Сергей Косенко признался, что любит Россию после новости о том, что его заочно арестовали по решению суда Москвы.

Блогер Сергей Косенко
Фото: https://vk.com/kosenko_sergey by ВК-аккаунт Сергея Косенко is licensed under public doman
Блогер Сергей Косенко

Сергей Косенко отреагировал на свой заочный арест. Блогера признали виновным в действиях, направленные на причинение тяжкого вреда здоровью двухмесячному сыну.

В решении московского суда говорится, что преступный умысел Косенко не довёл до конца, так как падение с высоты смягчил сугроб снега.

Блогер год назад опубликовал ролик, на котором кидает маленького сына в снег. Эти кадры вызвали возмущение интернет-пользователей.

Сергей Косенко, который проживает с семьёй в ОАЭ, высказался о вердикте суда. Он отметил, что любит Россию и россиян.

"Верю, что здравый смысл, добро и позитив в конечном итоге возьмут верх", — написал блогер в социальных сетях.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали
Здоровье
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали Аудио 
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью Аудио 
Лолита Милявская рассекретила свои отношения с Николаем Басковым
Шоу-бизнес
Лолита Милявская рассекретила свои отношения с Николаем Басковым Аудио 
Популярное
Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали

Как часто мыться и что выбрать: душ или ванну? Узнайте, как избежать ошибок, которые вредят коже, и сохранить здоровье с простыми правилами гигиены.

Как часто мыться: секреты здоровой гигиены, о которых вы не знали
Лолита Милявская рассекретила свои отношения с Николаем Басковым
Лолита Милявская рассекретила свои отношения с Николаем Басковым
Прощай, оттепель: синоптики обещают возвращение настоящей зимы
Екатерина Стриженова показала свою семью в честь Старого Нового года
Пауки в банке начали пожирать друг друга. Неужели Порошенко вернётся? Любовь Степушова США резко обрывают академические связи с Китаем Игорь Буккер Мы гибнем за металл, зато США в мире правят бал Сергей Лебедев
Используйте натуральные средства для отпугивания змей на даче
На студию Дисней подали в суд на миллиарды долларов из-за мультфильма Моана
Как защитить свой участок: опасные растения, от которых нужно избавиться
Как защитить свой участок: опасные растения, от которых нужно избавиться
Последние материалы
Рост цен на говядину связывают с удорожанием кормов и логистики
Замочить или сварить: что выбрать, чтобы гречка сохранила максимум пользы
Три лучших внедорожника для российских дорог
Это самое большое живое подводное существо, которое когда-либо видели: 34 метра, живое со времен Наполеона - найдено на Соломоновых островах
Арктический шторм вызовет сильные снегопады в феврале
Пирог из капусты и кефира: попробуйте и удивитесь результату
Натуральные методы ухода за раковиной из нержавеющей стали
Как сочетать кардио и силовые тренировки для похудения
Что можно и чего нельзя делать, если в горле застряла рыбная кость
Как собака меняет жизнь хозяев: неожиданные факты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.