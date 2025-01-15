Виктор Логинов поблагодарил Вайкуле за то, что она кормила Советский Союз

1:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

49-летний российский актёр Виктор Логинов известен по роли в сериале "Счастливы вместе" и многим другим проектам. В интервью aif.ru он рассказал, что до начала спецоперации часто ездил в Киев на съёмки сериалов. Там же он участвовал в шоу, где была задействована и Лайма Вайкуле.

Фото: YouTube канал Центральное Телевидение by Скриншот видео YouTube канала Центральное Телевидение, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Виктор Логинов

У него с Лаймой Вайкуле произошла словесная перепалка на украинском шоу, где она сидела в жюри, а он работал на сцене. Артисты разошлись во мнениях, и то, как повела себя Вайкуле, повлияло на впечатление Виктора о ней.

"Есть люди, которые начинают задирать нос и воображать о себе невесть что. Я всегда говорю, что этого делать не стоит. Чем выше табуретка, тем больнее с неё падать. И когда человек ведёт себя так, как Лайма, разговаривая свысока со всеми, это всегда ведёт в один конец", — поделился актёр своим мнением.

Логинов также высмеял поведение и скандальные высказывания Вайкуле после начала спецоперации. В ответ на её заявление о том, что она "кормила весь Союз", Виктор иронично поблагодарил её.

"Ну, спасибо, Лайма, что спасала Советский Союз, потому что у нас, согласно твоей логике, не было ни науки, ни сельского хозяйства, ни промышленности в СССР, всех кормила ты".

Вайкуле между тем выдвинула россиянам ультиматум, заявив, что согласится выступать перед ними, если Россия покается и принесёт извинения.

"Мне смешно это всё слушать, она сейчас такая уставшая, якобы мудрая. Ну что тут скажешь? Это напускное, ненастоящее, неискреннее", — прокомментировал актёр очередные эскапады певицы.

Уточнения

Логинов Виктор Александрович (род. 1975) — российский актёр и телеведущий, диджей.



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