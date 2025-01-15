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Иосиф Пригожин показал младшую дочь Елизавету в день рождения девушки

0:50
Шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин поделился снимком в компании младшей наследницы.

Продюсер Иосиф Пригожин с дочерью
Фото: https://www.instagram.com/prigozhin_iosif by Инстаграм Иосифа Пригожина is licensed under public doman
Продюсер Иосиф Пригожин с дочерью

Пригожин поздравил дочь с 26-летием в день её рождения.

Он опубликовал в "Инстаграме"* фото в компании дочери Елизаветы.

"Горжусь, люблю и восхищаюсь", — написал под фото продюсер.

Елизавета Пригожина учится в Нью-Йорке США, поэтому видится с отцом нечасто. 

Первая жена Елена подарила Пригожину сына Дмитрия и дочь Данаю, а ещё одна дочь Елизавета родилась от возлюбленной продюсера Лейлы Фаттаховой.

Ранее Иосиф Пригожин показал взрослых детей от первого брака и внука.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: «Овация» как лучший «Продюсер года».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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