Сергей Лазарев рискнул посетить опасные бразильские трущобы

Певец Сергей Лазарев рассказал, чем закончилась его вылазка в суровые трущобы Бразилии.
Сергей Лазарев рискнул зайти в опасные бразильские трущобы. Он посетил фавелы Рио-де-Жанейро, которые произвели на него незабываемые впечатления.
"Я решился войти чуток в фавелу… Недалеко, так как опасно. Тут свои законы, свои паханы, которые общаются уже с представителями города", — объяснил Лазарев в сторис "Инстаграма"*.
Певец поделился снимками из яркого города со своими обитателями в пёстрых нарядах.
Ранее сообщалось, что Сергей Лазарев отправился отдыхать в страну своей мечты.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Фаве́лы (порт. favela) — трущобы в городах Бразилии, часто расположенные на склонах гор. В фавелах отсутствует развитая инфраструктура и высок уровень преступности.
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