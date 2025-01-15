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Сергей Лазарев рискнул посетить опасные бразильские трущобы

0:50
Шоу-бизнес

Певец Сергей Лазарев рассказал, чем закончилась его вылазка в суровые трущобы Бразилии.

Певец Сергей Лазарев
Фото: https://www.instagram.com/lazarevsergey by Инстаграм Сергея Лазарева is licensed under public doman
Певец Сергей Лазарев

Сергей Лазарев рискнул зайти в опасные бразильские трущобы. Он посетил фавелы Рио-де-Жанейро, которые произвели на него незабываемые впечатления.

"Я решился войти чуток в фавелу… Недалеко, так как опасно. Тут свои законы, свои паханы, которые общаются уже с представителями города", — объяснил Лазарев в сторис "Инстаграма"*.

Певец поделился снимками из яркого города со своими обитателями в пёстрых нарядах.

Ранее сообщалось, что Сергей Лазарев отправился отдыхать в страну своей мечты.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Фаве́лы (порт. favela) — трущобы в городах Бразилии, часто расположенные на склонах гор. В фавелах отсутствует развитая инфраструктура и высок уровень преступности. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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