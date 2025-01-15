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Тина Канделаки показала 25-летнюю дочь Меланию в день её рождения

1:07
Шоу-бизнес

Телеведущая Тина Канделаки трогательно поздравила дочь Меланию с 25-летием.

Телеведущая Тина Канделаки с дочерью Меланией
Фото: https://www.instagram.com/tina_kandelaki by Инстаграм Тины Канделаки is licensed under public doman
Телеведущая Тина Канделаки с дочерью Меланией

Тина Канделаки опубликовала в "Инстаграме"* фото дочери Мелании, которой исполнилось 25 лет.

"Моя любовь, тебе 25. Я смотрю на тебя и понимаю, что ты самое главное напоминание в моей жизни о женщинах нашей семьи — моей любимой маме и бабушке", — написала под фото глава ТНТ.

Канделаки объяснила, что именно ради дочери ей хочется становиться моложе и умнее.

Телеведущая считает, что наследница умнее, красивее, чем она сама.

"В твоих синих, как Чёрное море, глазах жаркое батумское лето, которое согревает", — обратилась к дочери Тина Гивиевна.

У Тины Канделаки есть также старший сын Леонтий.

Ранее солист группы "Иванушки" Андрей Григорьев-Апполонов показал 16-летнего сына Арсения.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Тинати́н Ги́виевна (Ти́на) Кандела́ки (род. 10 ноября 1975, Тбилиси, Грузинская ССР, СССР) — российская журналистка, телеведущая, продюсер, общественный деятель.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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