Мария Машкова рассказала о сгоревшей школе дочери в Калифорнии

Актриса Мария Машкова рассказала о последствиях пожара в Калифорнии, где она проживает.
Дочь народного артиста России Владимира Машкова записала видео из Калифорнии.
Она рассказала, что частично сгорела школа, в которой училась её дочь. Мария отметила, что в пожаре пострадали дома одноклассников её детей.
Звезда сериала "Не родись красивой" отметила, что люди стараются помогать друг другу, однако находятся и желающие заняться мародёрством в условиях бед, которые свалились на жителей Калифорнии из-за разгулявшейся природной стихии.
Ранее актёр Станислав Садальский призвал оказать помощь погорельцу Алексею Воробьёву, особняк которого сгорел в Калифорнии.
Влади́мир Машко́в: Машков, Владимир Львович (род. 1963) — российский актёр театра и кино, сценарист, продюсер, режиссёр.
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