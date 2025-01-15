Мария Машкова рассказала о сгоревшей школе дочери в Калифорнии

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Актриса Мария Машкова рассказала о последствиях пожара в Калифорнии, где она проживает.

Фото: https://www.instagram.com/masha_mashkova_official by Инстаграм Марии Машковой is licensed under public doman Актриса Мария Машкова

Дочь народного артиста России Владимира Машкова записала видео из Калифорнии.

Она рассказала, что частично сгорела школа, в которой училась её дочь. Мария отметила, что в пожаре пострадали дома одноклассников её детей.

Звезда сериала "Не родись красивой" отметила, что люди стараются помогать друг другу, однако находятся и желающие заняться мародёрством в условиях бед, которые свалились на жителей Калифорнии из-за разгулявшейся природной стихии.

Ранее актёр Станислав Садальский призвал оказать помощь погорельцу Алексею Воробьёву, особняк которого сгорел в Калифорнии.

Уточнения

Влади́мир Машко́в: Машков, Владимир Львович (род. 1963) — российский актёр театра и кино, сценарист, продюсер, режиссёр.



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